В Новосибирске до суда дошло дело с обманом дольщиков на 450 млн рублей

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обману дольщиков в Заельцовском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обману дольщиков в Заельцовском районе. Обвинение предъявили 50-летнему мужчину. Он занимался организационно-распорядительными и административно-хозяйственными делами в компаниях, с которыми 175 горожан заключили договоры на участие в долевом строительстве. Дольщики внесли свыше 450 млн рублей.
– Следствие установило, что из полученной от дольщиков суммы почти 100 миллионов рублей обвиняемый через аффилированные организации направил на цели, не связанные со строительством, в результате чего возведение дома не было завершено, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Объем уголовного дела по обманутым дольщикам составил 25 томов. Полицейские провели экспертизы, обыски, выемки, осмотры и допросы. Осуществили тщательный анализ всех собранных материалов.
Дело по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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