Жителей Оби в Новосибирской области обеспечат чистой водой после вмешательства прокуратуры

Горожане пожаловались на воду из-под кранов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей Оби в Новосибирской области обеспечат качественной водой после вмешательства прокуроров. Горожане пожаловались на воду из-под кранов. В Роспотребнадзоре провели исследование. Оно показало, что в воде значительно превышены показатели мутности, цветности, а также содержания железа.
– Для защиты прав горожан прокурор Оби обратился в суд с иском о понуждении местных властей построить в городе новую систему холодного водоснабжения, – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда контролируют в надзорном ведомстве.
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