В Новосибирске уже благоустраивают «Учительский» сквер

Сквер по улице Учительской уже обновляют. Фото: https://vk.com/greennsk54.

В Калиининском районе Новосибирска начали работы по благоустройству сквера «Учительский». Заказчик работ — МАУ «Горзеленхоз». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте мэрии города.

— Мы приступили к реализации 1-го этапа благоустроительных работ в сквере по улице Учительской в Калининском районе. Территория сквера состоит из трех земельных участков. В 2020 году мы увеличили рекреационную зону и продлили ее от жилого дома № 44 до дома № 52 по ул. Учительская. Новое освещение появится на всех участках, — отметили в муниципалитете.

Известно, что все работы по благоустройству должны завершить к 15 сентября 2023 года.

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