Жаркие будни: 11 июля температура в Новосибирске поднимется до +31 градуса

Сегодня температура местами поднимется выше +30. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных шли дожди, дул прохладный ветер, зато на будни синоптики обещают сильную жару. Ночью будет +15…+17 градусов, а днем +29…+31.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области начнется самое настоящее пекло. Уже ночью столбики термометра покажут +18, а днем до +28…+33. В южных районах температура поднимется до +38. Но местами пройдут кратковременные дожди и загремят грозы.

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