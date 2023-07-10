«Сохранить обе жизни»: в Новосибирске медики спасли беременную женщину с обширным инсультом

Сибирячка родилась здорового малыша. Фото: Новосибирская областная больница.

Новосибирские врачи спасли беременную женщину, у которой был обширный инсульт. И сохранили жизнь не только матери, но и не родившегося малыша.

– Победа здесь принадлежит не кому-то одному, а большой команде специалистов областной больницы, – рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Андрей Затынко. – Особую пациентку лечили неврологи, нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, гематологи и лучевые диагносты.

В региональный сосудистый центр на базе областной больницы сибирячку на 26 неделе беременности привезли в ночь с 6 на 7 марта. Она жаловалась на сильную головную боль, при этом у нее были все признаки ишемического инсульта, который подтвердился после обследования.

С каждым часом состояние 35-летней женщины ухудшалось. И тогда консилиум врачей принял решение провести трепанацию черепа.

– Жизнеспасающая операция была единственно возможным в данных обстоятельствах вариантом – уточнил Андрей Владимирович.

8 марта пациентку успешно прооперировали. Все время пребывания в больнице врачи наблюдали и за развитием малыша, готовые в любой момент провести экстренные роды.

По словам специалистов ГНОКБ, сегодня в подобных ситуациях вопрос «Кого спасать - мать или ребенка?» уже не стоит. Современные технологии позволяют сохранить обе жизни даже во время сложных операций.

Что касается будущей мамы, то у нее выявили врожденную предрасположенность к инсульту. А беременность стала его «спусковым крючком». Женщина пролежала в неврологическом отделении до 19 мая, а потом ее перевели в перинатальный центр, где она родила здорового малыша.

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