В Новосибирске нашли остатки дореволюционной мельницы в районе бывшего села Бугры

Жители Новосибирска нашли остатки дореволюционной мельницы. Фото: Бугринский комитет
Жители Новосибирска нашли остатки дореволюционной мельницы. Они обнаружили жернов в районе бывшего села Бугры.
О необычной находке рассказала депутат новосибирского Горсовета Светлана Каверзина. Публикация появилась в ее телеграм-канале.
− Жители Бугров отыскали-откопали жернов. Один из старожилов подсказал, что здесь еще до революции и до 50-х годов была мельница. И вот только в 2023 снова нашли это место, − отметила Светлана.
Во время раскопок была обнаружена часть фундамента мельницы. В группе «Бугринский комитет» назвали находку «достойным экспонатом». По словам экспертов, мельница работала до 1953 года, пишет InfoPro54.
Само село Бугры основали в начале 19-го века. Оно располагается на территории нынешнего Кировского района.
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