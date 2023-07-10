В Новосибирске нашли остатки дореволюционной мельницы в районе бывшего села Бугры

Жители Новосибирска нашли остатки дореволюционной мельницы. Фото: Бугринский комитет

Жители Новосибирска нашли остатки дореволюционной мельницы. Они обнаружили жернов в районе бывшего села Бугры.

О необычной находке рассказала депутат новосибирского Горсовета Светлана Каверзина. Публикация появилась в ее телеграм-канале.

− Жители Бугров отыскали-откопали жернов. Один из старожилов подсказал, что здесь еще до революции и до 50-х годов была мельница. И вот только в 2023 снова нашли это место, − отметила Светлана.

Во время раскопок была обнаружена часть фундамента мельницы. В группе «Бугринский комитет» назвали находку «достойным экспонатом». По словам экспертов, мельница работала до 1953 года, пишет InfoPro54.

Само село Бугры основали в начале 19-го века. Оно располагается на территории нынешнего Кировского района.

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