«Услышал крики о помощи»: под Новосибирском школьник спас тонущего в реке рыбака

В Новосибирской области школьник спас тонущего в реке рыбака. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО / https://vk.com/doobobr

В Новосибирской области школьник Артем Максимов спас тонущего в реке рыбака. О поступке, достойном уважения, рассказали в группе Березовской школы № 12, где и учится подросток.

Инцидент произошел 5 июля. Примерно в пять часов вечера мальчик возвращался из поселка Березовка к себе домой в СНТ «Березка 1».

− Проходя по переходному мосту через реку Иня, Артем услышал крики о помощи. Кричали две девочки, отдыхающие на берегу. Это они первые увидели, что пожилой мужчина, рыбачивший недалеко от берега, зашел в воду, оступился, его подхватило течение, и он начал тонуть, − поделились подробностями произошедшего в группе учебного заведения «ВКонтакте».

Школьник, не раздумывая, бросился на помощь. Он вытащил мужчину из воды – к счастью, успел вовремя. Рыбак выжил и уже продолжает заниматься любимым делом.

В комментариях новосибирцы похвалили Артема за смелость и мужество, назвав его настоящим героем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber