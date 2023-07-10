Глава Следственного комитета России взял на контроль новосибирский пансионат, где умер 98-летний ветеран

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета по России Александр Бастрыкин поручил провести проверку новосибирского пансионата, где умер 98-летний ветеран.

— Сообщалось о факте смерти в пансионате для пожилых граждан и инвалидов в Новосибирской области 98-летнего ветерана, которого госпитализировали из учреждения со следами насилия. Также сообщалось об иных фактах нарушения прав постояльцев, — сообщили в СКР.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил по данному факту уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах его расследования.

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