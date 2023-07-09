Новосибирский ученый-биолог рассказал о симптомах коронавируса летом 2023 года

Биолог рассказал о симптомах коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что пандемию коронавируса в мире отменили, жители Новосибирской области летом 2023 года сдают тесты на ковид и получают положительный результат. Специалисты предполагают, что в регионе циркулирует штамм «Арктур». Однако до начала эпидсезона особой повальной заболеваемости ждать не стоит.

— Самое главное и то, к чему стремились во время пандемии, это то, что люди перестали от коронавируса массово умирать. И на фоне этого какие-то другие симптомы ковида мы просто перестали замечать. Хотя, по факту, он никуда не исчезал. Просто каждый человек переносит его по-разному, это касается и симптоматики. У кого-то может пропадать обоняние — и это будет вообще единственный симптом, у кого-то его не будет, но будет классический набор вирусной инфекции: температура, ларингит, ринит, — пояснил КП-Новосибирск кандидат биологических наук Сергей Седых. — И конъюктивит в том числе может быть симптомом ковида. Поскольку это слизистая оболочка, глаза, грубо говоря, с носом связаны, поэтому, попадая на слизистую глаза, вирус может проникнуть дальше в организм. А подхватить его очень легко: кто-то потрогал глаза, не помыл руки, потом потрогал дверную ручку — вот и все.

Однако, как отмечает биолог, ждать всплеска заболеваемости летом — не стоит. Какое-то увеличение числа заболевших может быть с началом эпидсезона.

— Летом заболеваемость всегда ниже, поэтому какой-то всплеск мы, если и будем наблюдать, то только осенью. Относится к этому нужно, конечно, серьезно, но спокойно. Если вы наблюдаете у себя симптомы любого вирусного заболевания — это повод самоизолироваться, чтобы не заражать других людей. А если вы еще и подозреваете, что это ковид, вы, конечно, можете сдать тест, чтобы удостовериться, но по сути рекомендации будут те же. Только с расчетом на то, что ковид может быть более опасен для некоторых категорий людей: для пожилых, например, или людей с пониженным иммунитетом, — отмечает ученый. — Ну и конечно не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации.

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