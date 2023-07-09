С 10 июля изменят расписание электропоезда Новосибирск-Болотное. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 10 по 13 июля электричка Новосибирск-Болотное будет ходить с изменениями. Расписание временно поправят из-за ремонта путей. Информацию об этом сообщает компания-перевозчик Экспресс-пригород.

— С 10 июля электричка будет отходить со станции Новосибирск-Главный в 21:05, со станции Ояш в 22:47, с о.п. Кубово в 22:55. Со станции Чебула в 23:08, прибытие на станцию Болотная в 23:33, — пояснили в компании.

13 июля изменения будут значительнее: со станции Новосибирск-Главный в 21:46, с о.п. Порос в 23:09, со станции Ояш в 23:28, с о.п. 3429 км в 23:41, со станции Чебула в 23:49, прибытие на станцию Болотная в 00:14.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер