Чаще всего в Новосибирскую область едут мигранты из Узбекистана и Таджикистана

Чаще всего в НСО едут мигранты из Таджикистана и Узбекистана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаще других Новосибирск и область населяют мигранты из Узбекистана и Таджикистана. О том, откуда иностранцы охотнее приезжают в регион и как меняется объем туристических потоков, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Так, всего за 6 месяцев 2023 года на учет встали более 77 тысяч приезжих. Из них 28 тысяч из Узбекистана и 25 тысяч из Таджикистана. Еще 11 и 10 тысяч приходится на Кыргызстан и Казахстан соответственно.

При этом за аналогичный период прошлого года в область въехало на 27% иностранцев меньше.

Но увеличилось количество выданных патентов — до 20 тысяч в этом году. В прошлом было более 19, а в 2021 — больше 15 тысяч. Чаще всего их получали граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

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