В Новосибирске кот выжил, упав с 23 этажа и приземлившись на «Нисан». Фото: "АСТ-54".

В субботу, 8 июля, в Новосибирске на улице Вилюйской заметили кота-космонавта. Пушистый, по словам очевидцев, вылетел из окна 23 этажа. Он приземлился на припаркованное авто.

– На улице Вилюйской, 5, кот-космонавт вылетел из окна 23 этажа и совершил посадку на крышу припаркованного Nissan X-Trail 2017 года выпуска, – написали в группе «АСТ-54».

Питомец выжил, но получил травмы. Судя по фото, у кота сильный стресс.

Машина получила серьезные повреждения. Комментаторы под постом предположили, что кота могли выбросить из окна.

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