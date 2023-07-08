«В салоне пассажирка в крови»: жёсткое ДТП с «БМВ» и «Солярисом» случилось в Новосибирске у Речного вокзала

В Новосибирске в жёстком столкновении «БМВ» с «Хёндай Солярис» пострадала пассажирка. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 8 июля, на Большевистской улице в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. У Речного вокзала столкнулись кроссовер BMW X7 и седан Hyundai Solaris.

– Там Солярис с одной стороны будто под поезд попал. В салоне пассажирка в крови», — сообщили в телеграм-канале ACT-Black.

По словам очевидцев, «БМВ» мчалась на бешеной скорости по разделительной полосе. А «Хендай» разворачивалась с левого ряда, чтобы поехать в сторону центра. В результате чего произошло столкновение.

На место вызвали экстренные службы.

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