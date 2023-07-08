Новосибирцев возмутили мужчины, разъезжавшие на сломанном каршеринге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители Новосибирска пожаловались на двух парней, которые, по их словам, пьяными катались на каршеринге. Парочка, говорят очевидцы, разъезжала на арендованной машине по Большевистской улице.
– Двое молодых людей в нетрезвом состоянии управляли каршеринговым автомобилем, у которого было сломано заднее колесо, – поделились горожане в группе «АСТ-54».
По словам автора видео, машина виляла по дороге. Тем самым создавала аварийную ситуацию.
Комментаторов возмутило происходящее. Они уверены, что мужчин, разъезжавшим на сломанном авто, нужно привлечь к ответственности.
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