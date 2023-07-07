Экс-директор новосибирского машиностроительного завода скрыл 60 миллионов от налоговой и рабочих

Экс-директор завода скрыл 60 миллионов от налоговой и рабочих. Фото: Иван ВИСЛОВ

Заельцовский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего директора ООО «ЗСТМ «ЭМУР» — он скрывал деньги от налоговой и задерживал зарплаты рабочим. О преступлении сообщили в пресс-службе суда.

— Имея возможность полностью погасить недоимку по налогам и страховым взносам, подсудимый скрыл 60 миллионов рублей. Кроме этого, из-за его бездействия перед 93 работниками завода образовалась задолженность по заработной плате, пособиям и прочим выплатам. В числе таких — компенсации при увольнении; из-за приостановок работы; в случае задержки выплаты заработной платы или за неиспользованный оплачиваемый отпуск, — указано в отчете суда.

Общая сумма долга перед работниками предприятия приближается к 34 миллионам рублей. Это данные за период с 2019 по 2020 годы.

Бывшему директору присудили 2,6 года условно. На это же время ему запретили занимать руководящие должности, связанные с руководством компаниями.

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