В Новосибирской области женщина обожгла ноги, прыгая через костер на Ивана Купалы

В одном из сел недалеко от Чулыма празднование дня Ивана Купалы пошло не по плану. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из сел недалеко от Чулыма празднование дня Ивана Купалы пошло не по плану. Во время одного из традиционных праздничных обрядом, девушка, прыгавшая через костер, сильно обожгла ноги.

— Молодая женщина получила обширные ожоги различной степени тяжести. В момент прыжка через костёр на женщине загорелся сценический костюм, — пишет «Чулымская газета».

Женщину доставили в Чулымскую ЦРБ, где ей оказывают помощь врачи.

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