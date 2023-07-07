В МЧС опровергли информацию о найденных туристах в Бурятии

Поиски двух человек продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В МЧС по Республике Бурятия опровергли информацию о найденных туристах, пропавших во время экстремального сплава по реке Снежная. Поиски двух человек еще продолжаются.

— Сейчас найдено шесть человек. Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолета, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное, — сообщили в ведомстве. — Поиск еще двух туристов продолжаются в сложной горной местности.

Ранее о том, что все 8 человек были найдены сообщил президент федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев. Однако позже выяснилось, что в данной местности сейчас работают две поисковые группы. Одна из них спутала уже найденных людей с теми, кого еще не нашли.

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