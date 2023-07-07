Барнаульский адвокат пытался обмануть клиента на 10 миллионов рублей

Юрист пытался обмануть клиента на 10 миллионов. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.

В Барнауле под суд пойдет некогда хранитель закона — 47-летнего юриста обвиняют в попытке мошенничества. Он хотел обмануть своего клиента и получить 10 миллионов рублей. О преступлении сообщает Толк со ссылкой на местных следователей.

Весной 2023 года юрист узнал: его клиент хочет вернуть крупную сумму с заемщика через суд. Нечестный правовед предложил ему свои услуги: подкупить судью за 10 миллионов рублей. Барнаулец заподозрил неладное и обратился в УФСБ.

Оперативники выяснили — адвокат хотел присвоить деньги себе. Решили устроить оперативный эксперимент: в результате мошенника задержали с поличным при получении 5 миллионов рублей.

Обвиняемый не признает вину — сейчас на его имущество наложили штраф больше 1,5 миллиона рублей. Дело в суде.

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