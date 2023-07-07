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НовостиЭкономика7 июля 2023 9:25

Сбер выпустил платёжные стикеры с героями «Союзмультфильма»

Помимо лаконичного чёрного стикера, выпущена ограниченная серия с героями любимых с детства мультфильмов - Винни Пухом, Попугаем Кешей и Карлсоном
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Стикер - та же карта в другом формате: обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей карты или же выпустить к новому - в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.

Напомним, что в феврале 2023 года Сбер провёл самое масштабное в России массовое тестирование платёжных стикеров, в котором поучаствовали 100 тыс. клиентов. По итогам тестирования новая платежная технология была доработана и выведена в промышенную эксплуатацию.