Сбер выпустил платёжные стикеры с героями «Союзмультфильма»

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Стикер - та же карта в другом формате: обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей карты или же выпустить к новому - в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.

Напомним, что в феврале 2023 года Сбер провёл самое масштабное в России массовое тестирование платёжных стикеров, в котором поучаствовали 100 тыс. клиентов. По итогам тестирования новая платежная технология была доработана и выведена в промышенную эксплуатацию.