Аграриев Новосибирской области приглашают показать свои достижения на Дне поля

День поля в 2023 году пройдет с 3 по 4 августа. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В филиале НГАУ в поселке Тулинский Новосибирской области с 3 по 4 августа пройдет День поля. Основная тема мероприятия в 2023 году – технологический суверенитет в агропромышленном комплексе Новосибирской области.

День поля — традиционная демонстрация достижений аграриев и современных технологий в сельском хозяйстве. Участникам покажут выставку компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции, племенных животных, продемонстрируют работу современной техники в поле. А также устроят спортивный конкурс «Земля спорта».

Организатор мероприятия — региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Новосибирской области. В 2022 году на Дне поля собрались больше 2000 человек. Были представлены более 180 единиц техники и оборудования и более 70 участков сельскохозяйственных культур.

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