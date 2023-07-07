В Новосибирске на день Ивана Купалы отключили городские фонтаны

В фонтанах сегодня нельзя будет поплескаться. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске 7 июля отключили несколько городских фонтанов. Это связано с днем Ивана Купалы, когда все любят брызгаться и обливать друг друга.

— Все фонтаны, находящиеся под нашем ведомством, отключены на сегодня, потому что есть опасность вандалов, чтобы граждане не портили свои вещи, не устраивали конфликтов вокруг фонтанов, — рассказал КП-Новосибирск директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

Фонтаны включатся завтра с 12.00. Следующий день, когда их также отключат — День ВДВ 2 августа.

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