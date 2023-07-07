В Новосибирске жители Академгородка получили фейковые сообщения об эвакуации

Кто-то распространил фейки об эвакуации в Академгородке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 7 июля, жителей новосибирского Академгородка напугали сообщения об эвакуации. Позже выяснилось, что это фейк, распространяемый неизвестными.

Сообщения якобы приходили из РСЧС – единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

− Администрация города проводит временную эвакуацию улиц Институтская, ул. Терешковой, пр. Ак. Коптюга. Возьмите паспорта и срочно пройдите к эвак. автобусам на ул. Воеводского, − говорится в сообщении.

Вот такие сообщения получали новосибирцы. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что информация является ложной. Они призвали не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.

Этим постом от МЧС поделились в телеграм-канале правительства региона.

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