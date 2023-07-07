В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру с сине-розовыми комнатами

В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру на Михайловской набережной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру на Михайловской набережной. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».
— Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой, — сообщается в объявлении.
Комнаты выполнены в нестандартных цветах. Фото:avito.ru
Общая площадь жилья 163 квадратных метра, а жилая — 80. В квартире пять комнат, которые, как указано на сайте, имеют дизайнерский ремонт. Две из них выполнены в нестандартных цветах: одна розовая, другая — голубая.
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