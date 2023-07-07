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НовостиОбщество6 июля 2023 22:32

В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру с сине-розовыми комнатами

В жилье 5 комнат и 80 квадратов жилой площади
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру на Михайловской набережной.

В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру на Михайловской набережной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за 100 миллионов продают квартиру на Михайловской набережной. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

— Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой, — сообщается в объявлении.

Комнаты выполнены в нестандартных цветах. Фото:avito.ru

Комнаты выполнены в нестандартных цветах. Фото:avito.ru

Общая площадь жилья 163 квадратных метра, а жилая — 80. В квартире пять комнат, которые, как указано на сайте, имеют дизайнерский ремонт. Две из них выполнены в нестандартных цветах: одна розовая, другая — голубая.

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