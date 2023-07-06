В Новосибирской области на 13% за год выросло число преступлений, совершенных мигрантами

Зачастую преступления мигрантов в регионе связаны с наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирской области мигранты совершили на 13% преступлений больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказал врио начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Сергей Захаров.

— В 2023 году видим рост количества преступлений, совершенных мигрантами — на 13% по аналогии с прошлым годом. В 2022 за полгода зафиксировали 363 преступления, в 2023 — 410. При этом в прошлом году преступления совершили 241 мигрант и иностранный гражданин, а в этом — 204. Статистика выросла, потому что теперь каждый эпизод фиксируют как отдельное нарушение закона, — пояснил прокурор.

Гость эфира также добавил, что на рост преступлений среди мигрантов влияет и пассажиропоток, увеличившийся после пандемии.

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