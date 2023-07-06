Глава СК России взял на контроль ситуацию с новосибирскими дольщиками, 20 лет ждущими жилье

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирске, 20 лет дожидающимися своего жилья. Речь идет о недостроенном доме по улице Кропоткина.

— Директор первого застройщика компании привлечен к уголовной ответственности. Принявший в 2016 году на себя обязательства по достройке здания другой застройщик спустя три года признан банкротом и после этого строительство окончательно приостановлено. Должных мер к восстановлению нарушенных прав дольщиков не предпринимается. СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос передачи уголовного дела по данному факту из органов внутренних дел в свое производство, — сообщает пресс-служба СК России.

Глава СКР поручил новосибирским следователям докладывать ему о ходе расследования и его результатах.

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