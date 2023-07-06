Новосибирским бюджетникам дважды повысят зарплату в 2023 году

Зарплаты бюджетников повысят 2 раза — летом и осенью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца года бюджетникам Новосибирской области 2 раза проиндексируют зарплаты. Об этой и других поправках в бюджет рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Все нововведения, предложенные правительством области, одобрены местным заксобранием.

— Мы повышаем в первый раз зарплату бюджетников этим летом, и предусматриваем повышение зарплат с 1 октября, с учетом уточнения цен и прогноза инфляции. Если говорить более точно, мы ориентируемся не на инфляцию, а на рост зарплаты указных категорий, — заявил глава региона.

Кроме этого, Андрей Травников сообщил и о поддержке строительства метро областным бюджетом.

— Возможность продолжения строительства будет зависеть от хода проектирования, но поддержка со стороны областного бюджета оказана, решение принято.

Итого за 2023 год из бюджета Новосибирской области потратят 324 миллиарда рублей.

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