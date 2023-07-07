Жаркая пятница: 7 июля в Новосибирске температура поднимется до +31 градуса

В пятницу будет по-настоящему жарко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рабочая неделя завершится жарким днем. В ночь на пятницу, 7 июля, будет душно, +18…+20 градусов. А днем жара поднимется до +29…+31.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области воздух прогреется ночью до +15…+20, до +28…+33 градусов. Ночью местами небольшие дожди, днем в отдельных районах кратковременные дожди с грозами.

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