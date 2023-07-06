Почти 47 тонн новосибирского мороженого отправили за рубеж

За границу уже вывезли около 47 тонн новосибирского мороженого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирское мороженое экспортируют в третьи страны. По информации областного Россельхознадзора, с начала года общий объем отгрузок составил 46,9 тонн.

- В числе государств-импортеров и Республика Азербайджан. Туда уже отправили 28,5 тонн молочного лакомства. Причем 8,9 тонн отгрузили в конце июня. Это вторая в этом году автомобильная партия, отправленная в Азербайджан в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d, - рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре также уточнили, что мороженое доставляют за границу автотранспортом. При этом на каждое молочное лакомство выдан ветеринарный сертификат и оформлены этикетки.

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