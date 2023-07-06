«Одна на миллион»: Новосибирские врачи спасли омского грудничка с редким пороком сердца

Новосибирские кардиохирурги провели успешную операцию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирские кардиохирурги из Клиники Мешалкина прооперировали 4-х месячную девочку с редким пороком сердца. Подробности сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

В январе 2023 года жительница Омска пришла в местную поликлинику с 4-х месячной дочкой. Мама жаловалась, что грудничок не набирает вес и мало ест. Ребенка направили в детскую больницу №2. Обследование выявило синдром Бланда -Уайта –Гарланда – редкий и тяжелый порок сердца, который встречается у 1 пациента на миллион человек. Левая коронарная артерия малышки отходила от легочного ствола и могла привести к инфаркту и сердечной недостаточности.

- Девочку доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске в крайне тяжелом состоянии. Там провели коррекцию расхождения левой коронарной артерии, операция прошла успешно. Через месяц девочка переведена в омскую больницу на восстановительный этап, – сообщили в минздраве Омской области.

После нескольких месяцев порок сердца был побежден. Теперь здоровью ребенка ничего не угрожает. Маленькую пациентку выписали на домашнее лечение.

- Как правило у детей с данным синдромом, приступы беспокойства возникают после или во время кормления или плача, когда повышается потребность сердечной мышцы в кислороде, и длятся несколько минут. Между приступами ребенок выглядит здоровым, - предупредила детский кардиолог Лусинэ Устян.

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