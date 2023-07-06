В Новосибирске на улице Автогенной начали ремонтировать тепломагистраль

Протяженность теплотрассы составляет 550 метров. Фото: мэрия Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска началась масштабная реконструкция тепломагистрали на улице Автогенной. Протяженность теплотрассы составляет 550 метров. Как подчеркнули в мэрии Новосибирска, среди главных задач – обеспечение надежности теплоснабжения и минимизация рисков возникновения аварий.

По словам мэра Анатолия Локтя, в этом году объем работ увеличился. Подрядчикам предстоит отремонтировать 21 километр теплосетей более чем на 30 участках. Один из них – объект, расположенный на Автогенной.

− Часть этой улицы, где она примыкает к улице Бориса Богаткова, была отремонтирована в прошлом году. В этом году приступили к ремонту наиболее аварийного участка. Движение пришлось перекрыть полностью, но важно успеть завершить все работы до конца лета и выполнить качественный ремонт не только самой тепломагистрали, но и дорожного покрытия, − подчеркнул глава Новосибирска.

Работы разделили на четыре этапа. В настоящее время реализуются первый, второй и четвертый этапы. Для этого участок от дома № 106 до дома № 143 на улице Автогенной пришлось перекрыть.

Примечательно, что тепломагистраль снабжает теплом 122 частных дома, 145 многоквартирных, пять школ, восемь детсадов, одну больницу, а также 56 других объектов. Пока идет ремонт, потребителей будут обеспечивать горячей водой по временной схеме.

Ремонт теплосети поможет решить ряд важных задач. Самая важная из них – обеспечить надежность теплоснабжения. Дело в том, что за последние пять лет на участке произошло 16 аварий.

Директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко отметил, что важность этой магистрали высокая. Увеличение диаметра трубы позволит в перспективе построить новые дома в Центральном и Октябрьском районах.

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