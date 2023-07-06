В этом году новосибирцы смогут увидеть до 60 метеоров в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорный поток Персеиды в Новосибирске 2023 начинается в середине июле и заканчивается в конце августа. Это самый мощный и красивый звездопад лета. Пика он достигает 12-13 августа.

Каждый год в конце лета Земля проходит через шлейф из частиц кометы Свифта-Туттля, вылетающие со стороны созвездия Персея. Оказываясь в атмосфере планеты, они сгорают, образуя «звездный дождь».

В этом году повезет: наблюдениям не помешает свет Луны, она зайдет за горизонт около 20.00.

— Метеорный поток начнется 19 июля. Но его максимум - до 110 метеоров в час - придется в августе на дневное время. Поэтому наблюдать стоит два раза: в ночь с 12 на 13 июня и в ночь с 13 на 14 августа. Надеемся увидеть максимум 60 метеоров в час. Созвездие Персея будет восходить в течение всей ночи на юго-востоке, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Чтобы разглядеть как можно больше «падающих звезд» и загадать побольше желаний, Персеиды лучше всего наблюдать за городом.

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