Новосибирец выплатил более 600 тысяч рублей долга по алиментам, чтобы вернуть свой «Лексус»

Житель Новосибирска погасил долг по алиментам, лишь бы вернуть свой «Лексус». Фото: ГУ ФССП России по НСО

Житель Новосибирска погасил долг по алиментам, лишь бы вернуть свой «Лексус». Мужчина выплатил 621 тысячу рублей, рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Новосибирец на протяжении нескольких лет не содержал своего 13-летнего сына. В отделение судебных приставов обратилась его бывшая жена. Женщина сообщила, что экс-супруг планирует поездку на озеро Карачи.

− В день проведения исполнительных действий должника дома не оказалось: открыла дверь его мама. В гараже стоял автомобиль гражданина − Lexus RX 300. Судебный пристав составил акт о наложении ареста имущества должника без права пользования транспортным средством, − отметили в публикации.

Иномарку опечатали, а самого должника предупредили – если он будет на ней ездить, ему грозит наказание по статье 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»).

Спустя несколько дней мужчина полностью погасил задолженность. Об этом судебному приставу сообщила его бывшая супруга. Сибирячка отозвала исполнительный документ, объяснив, что они заключили мировое соглашение.

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