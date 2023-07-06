Новосибирскому футбольному клубу могут вернуть название «Чкаловец»

Новосибирском футбольному клубу могут вернуть название «Чкаловец». Фото: ФК "Новосибирск"/vk.com/fcnsk

Новосибирском футбольному клубу могут вернуть название «Чкаловец». Об этом заявило руководство команды. Провести такой ребрендинг могут уже в 2023 году.

— Мы хотим перелистнуть страницу истории новосибирского футбола, когда недопонимание и разногласия мешали нам популяризировать футбол в Новосибирске вместе, — сообщается в официальной группе ВКонтакте ФК «Новосибирск».

Принять участие в решении этого вопроса смогут и болельщики клуба — в ноябре 2023 года запланировано проведение голосования. Сибиряки смогут высказаться за оставление клубу действующего названия или за смену на историческое название «Чкаловец».

Отметим, что новосибирский футбольный клуб носил название «Чкаловец» в 1972-1991 и 1993-1999 годах, позднее он был «Чкаловец-ФоКуМиС» в 1992 году и «Чкаловец-1936» в 2000-2005 годах.

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