Обрывки развевает ветер: сибиряки ищут управу на вандалов, разрушающих стенды по скандинавской ходьбе

Все баннеры испорчены. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Жители Бийска пытаются найти управу на вандалов, которые в очередной раз сломали информационные стенды в лесу на АБ. Постарались они «на славу»: разорвали почти каждый, лишь обрывки остались развеваться по ветру, сообщили журналисты «Бийского рабочего».

– Я в шоке и в гневе! Какие-то вандалы испортили все наши стенды по северной ходьбе! – директор СК «Заря» Винера Фаляхова ужаснулась увиденному. – Мало того, что это затратно, ведь хочется, чтоб на нашей территории было красиво, уютно. Обидно до слез! Стараешься, а потом приходишь после выходных в парк и видишь такое варварство.

Клуб скандинавской ходьбы «Атазар» в течение четырех лет регулярно обновляет баннеры. Новые сделали совсем недавно, а их тут же изрезали, при этом часть унесли совсем. Увлеченные здоровым образом жизни бийчане намерены найти управу на хулиганов. В планах – установить возле баннеров камеры видеонаблюдения.

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