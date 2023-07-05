Растянули пледы и одеяла: в Новосибирске наградили подростка за спасение ребенка из горящей квартиры

Награда нашла своего героя. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области наградили 15-летнего Василия Драгунова за спасение ребенка во время пожара. Напомним, возгорание произошло 5 января в девятиэтажке на Бориса Богаткова. В тот момент мимо дома проходили Василий и его друзья Данил Шибанов и Максим Кащеев.
– Они заметили в окне на четвертом этаже мальчика, который звал на помощь. Подростки вызвали пожарных, а после поспешили на помощь ребенку, – рассказали в МЧС.
Соседи с верхних этажей скинули ребятам подушки, одеяла и пледы. Они разложили их под окнами, а пледы связали между собой и растянули. Мальчик очень боялся прыгать, а потом решился. Приземление прошло благополучно. В итоге у него диагностировали только легкое отравление угарным газом.
Данила и Максима пожарные наградили благодарственными письмами и ценными подарками еще в феврале, а Василия только в июле – подросток постоянно проживает в городе Грозном, в Новосибирск приезжает только на каникулы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер