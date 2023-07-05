Растянули пледы и одеяла: в Новосибирске наградили подростка за спасение ребенка из горящей квартиры

Награда нашла своего героя. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области наградили 15-летнего Василия Драгунова за спасение ребенка во время пожара. Напомним, возгорание произошло 5 января в девятиэтажке на Бориса Богаткова. В тот момент мимо дома проходили Василий и его друзья Данил Шибанов и Максим Кащеев.

– Они заметили в окне на четвертом этаже мальчика, который звал на помощь. Подростки вызвали пожарных, а после поспешили на помощь ребенку, – рассказали в МЧС.

Соседи с верхних этажей скинули ребятам подушки, одеяла и пледы. Они разложили их под окнами, а пледы связали между собой и растянули. Мальчик очень боялся прыгать, а потом решился. Приземление прошло благополучно. В итоге у него диагностировали только легкое отравление угарным газом.

Данила и Максима пожарные наградили благодарственными письмами и ценными подарками еще в феврале, а Василия только в июле – подросток постоянно проживает в городе Грозном, в Новосибирск приезжает только на каникулы.

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