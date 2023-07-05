«Бетховен, звуки природы и музыка космоса»: новосибирцам рассказали, под какую музыку лучше засыпать

Для сна лучше спокойная классическая музыка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцам рассказали о том, какая музыка лучше всего подходит для прослушивания перед сном. О том, почему от агрессивного рэпа на ночь лучше отказаться, журналистам NEWS.ru рассказала доцент Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По словам специалиста, перед сном лучше всего подходит «Лунная соната» Бетховена или «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Моцарта. Прекрасным вариантом будут и «космические композиции» Жан-Мишеля Жара.

Лучше всего, считает эксперт, выбирать медленную и медитативную мелодию, в которой нет грубых ударных партий, скрежета метала или криков. Даже агрессивный рэп может «сбить» сон, взволновав человека.

Если классика не по нраву, всегда можно послушать джаз или даже звуки природы. Спокойное пение птиц или журчание ручья также помогут настроиться на качественный отдых.

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