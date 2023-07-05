Попавших в Кузбассе детей ищут вертолетом и беспилотниками

Дети пропали в горах Кузбасса. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Пропавших в Кемеровской области подростков ищут всеми доступными средствами — листовками, дронами и даже с вертолета. Об этом сообщает журнал Сибдепо со ссылкой на главу Междуреченска Сергея Перепилищенко.

— Обследуем лесную дорогу от Амзаса через приют Алгуй, по реке Казыр и по правому берегу Томи до Балыксу протяжённостью 58 км, правый берег Томи до станции Борисовка, ж/д пути с близлежащими строениями от жд/ст. Борсики до жд/ст. Студеный плес, — написал в своем Telegram-канале политик.

Молодых участников турпохода до сих пор не нашли. Следователи уже опровергли информацию о том, что мальчики могли сбежать.

Сейчас вертолет Росгвардии прочесывает местность от реки Амзас и до приюта Высокогорного. К поискам подключают и туристов — местным раздают листовки. Горную территорию до сих пор патрулируют беспилотники. Всего к поиску детей подключили около 40 человек.

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