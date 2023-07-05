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НовостиОбщество5 июля 2023 0:00

Жара поднимется до +30 градусов: в Новосибирске обещают пекло 6 июля

6 июля в Новосибирске поднимется жара до +30
Надежда РЫЖКИНА
Сегодня будет жарко.

Сегодня будет жарко.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе с каждым днём всё жарче. Так, в четверг, 6 июля, синоптики обещают душную ночь с температурой +15 градусов, а днём она дорастет до +28...+30.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью поднимется до +13...+18, а днём — до +27...+32. Ночью также ожидается преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

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