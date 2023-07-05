«Приревновал к другу»: новосибирский турист забил до смерти жену на турбазе на Алтае

Новосибирский турист до смерти избил жену на турбазе в Алтайском крае. Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Новосибирский турист до смерти избил жену на турбазе на Алтае. Как сообщают следователи, он приревновал ее к своему приятелю во время совместного застолья.

— Вечером 3 июля 2023 года в селе Усть-Лебедь Турочакского района Республики Алтай две супружеские пары, приехавшие на отдых из Новосибирской области, вместе выпивали на одной из турбаз по улице Речная. Приревновав свою супругу к приятелю, мужчина стал избивать потерпевшую, много раз ударив ее руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. От полученных травм у женщины случился разрыв внутренних органов и сильное кровотечение, она скончалась на месте, — рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

45-летнего сибиряка задержали, допросили и предъявили обвинение по статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Свою вину мужчина признал, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, его дело отправлено в суд.

У супругов остались двое детей: взрослый сын и 10-летняя дочь. Девочка сейчас находится вместе с родственниками

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