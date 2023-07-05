«Долг почти в полмиллиона»: в Новосибирске водители «ГАЗелей» устроили забастовку из-за задержки зарплат

Водители «ГАЗелей» устроили забастовку около магазина стройматериалов на улице Красина.

В Новосибирске в среду, 5 июля, водители «ГАЗелей» устроили забастовку около магазина стройматериалов на улице Красина. Подрядчики, занимавшиеся перевозками, утверждали, что магазин уже долгое время задерживает им выплаты.

— Долг у них образовался не только перед одной какой-то компанией-перевозчиком, а сразу перед несколькими. Сумма там примерно полмиллиона. Раньше деньги всегда выплачивали вовремя, а с начала июня началась такая ситуация. При этом, все перевозчики свои обязательства выполняли полностью — грузы доставлялись на места вовремя. Компания сначала пыталась делать вид, что выплаты все-таки проходят, то там 30 тысяч выплатят, то здесь, но глобально долг не гасили. А людям нужно на что-то жить, — рассказал КП-Новосибирск один из присутствующих там водителей Никита. — И, как бы мы не возмущались, на связь с нами по этому вопросу выходить не хотели. Поэтому и дошло до крайних мер.

Машины приехали к офису магазина в семь утра. Там собралось не менее 20 машин. Сначала представители офиса также отказывались говорить с подрядчиками, потом, по словам водителей, попытались выйти на диалог, но результата он не принес, а потом и вовсе вызвали полицию.

— Полиция приехала на место, но ничего противозаконного мы не делали, никому никакую работу не останавливали. Сами только отказываемся больше работать без денег. В итоге, кто-то сегодня свои выплаты получил, кто-то нет. Но, если компания не пойдет дальше навстречу, то, боюсь, такая акция повторится, — добавил Никита.

В областной прокуратуре уже заинтересовались случившемся и начали проверку.

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