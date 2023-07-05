Губернатор дал ряд поручений по развитию туристического «Озёрного кластера» Новосибирской области

К озерам Новосибирской области будут привлекать больше туристов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Губернатор Андрей Травников дал ряд поручений по развитию туристического «Озёрного кластера» Новосибирской области. Об перспективах туризма в Барабинском районе, на озерах Чаны и Карачи пошла речь на рабочем совещании в центре отдыха «Бухта Лазурная».

Основные вопросы развития этого центра сегодня – отсутствие полноценной дороги с асфальтовым покрытием и необходимость газификации.

– Уже два года у нас действует утверждённая Правительством региона областная программа. Потенциал озера Чаны не ограничен – большой нагрузки на водоем мы пока не ожидаем. На очередной участок протяжённостью 11 километров дороги Барабинск-Зюзя-Квашнино документация подготовлена, в этом году заканчивается оформление земельных участков. Это этап ближайших трёх лет. Все возможности обеспечить кластер электричеством и газом есть, – сообщил губернатор на совещании.

Также Травников поручил министру экономического развития региона Льву Решетникову максимально использовать возможности федеральной программы «Развитие туризма» до 2030 года и войти в неё с проектом «Озёрный кластер».

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