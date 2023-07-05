«Стоял и смотрел с надеждой на двери»: библиотекарь из Новосибирска спасла пса, потерявшегося в электричке

Татьяна нашла пса в электричке. Фото: предоставлено Ириной Паиной

Утром 5 июля горожане, ехавшие в электричке «Коченево-Новосибирск», увидели в одном из вагонов белого пса. Он ходил и обнюхивал каждого пассажира в надежде найти хозяина.

- Я зашла в вагон в 8:50 на станции «Новосибирск-Западный». Пес уже на тот момент был в вагоне. Не знаю, как долго он находился там. Пес был во втором вагоне с начала поезда. Сначала я думала, что пса отпустили погулять, но потом обратила внимание, что он ко всем подходит, но в руки не дается, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, библиотекарь, спасшая животное.

По словам Татьяны, она поняла, что пес потерялся.

- Песик был в вагоне, подходил на каждой станции к дверям в тамбур и стоял, ждал. Видно было, что потерялся и смотрел каждый раз на двери с такой надеждой, что сердце просто обрывалось. Я поймала его и уже на станции «Правая Обь», подошла к сотрудникам, - говорит женщина. – Они нас сфотографировали и оповестили всех сотрудников. Вдруг, хозяин найдется.

Как говорит библиотекарь, пес домашний. Он умеет подавать лапу, дал на себя надеть шлейку.

- Из особых примет - возле глаз пигментация. Надеюсь, что его ищет хозяин, что пса не бросили, - подытоживает Татьяна.

Сейчас Татьяна ищет хозяев пса из электрички.

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