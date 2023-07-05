Посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» эвакуировали в Новосибирске. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

В среду, 5 июля, в Новосибирске в здании торгово-развлекательного центра «Мега» сработала тревога. По этой причине посетителей и сотрудников здания эвакуировали.

– Посетителей и персонал вывели на парковку перед зданием, – сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Никакого задымления горожане не заметили. Его не было ни внутри, ни снаружи центра.

Очевидцы в комментариях написали, что в здании провели плановую эвакуацию. В связи с учениями.

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