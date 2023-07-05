Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить руководителя строительной компании за мошенничество и причинение имущественного ущерба. Его обвиняют в обмане дольщиков на сумму свыше 450 млн рублей.

– Следствие установило, что обвиняемый, работая руководителем компании, строившей дом в Заельцовском районе города, реализовывал объекты долевого строительства с 2014 по 2021 года. Однако обязательства по договорам не исполнил, денежные средства использовал в своих личных целях, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Также директор строительной фирмы не предоставил организации квартиры в счет оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Пострадали от действий мошенника 175 человек и организаций. А ущерб превысил 450 млн рублей.

Дело руководителя по существу рассмотрит Заельцовский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber