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НовостиОбщество5 июля 2023 2:21

Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн

Пострадавшими признали 175 человек и организаций
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн.

Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить руководителя строительной компании за мошенничество и причинение имущественного ущерба. Его обвиняют в обмане дольщиков на сумму свыше 450 млн рублей.

– Следствие установило, что обвиняемый, работая руководителем компании, строившей дом в Заельцовском районе города, реализовывал объекты долевого строительства с 2014 по 2021 года. Однако обязательства по договорам не исполнил, денежные средства использовал в своих личных целях, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Также директор строительной фирмы не предоставил организации квартиры в счет оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Пострадали от действий мошенника 175 человек и организаций. А ущерб превысил 450 млн рублей.

Дело руководителя по существу рассмотрит Заельцовский районный суд.

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