Директор строительной компании ответит в суде за обман новосибирских дольщиков на 450 млн.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске будут судить руководителя строительной компании за мошенничество и причинение имущественного ущерба. Его обвиняют в обмане дольщиков на сумму свыше 450 млн рублей.
– Следствие установило, что обвиняемый, работая руководителем компании, строившей дом в Заельцовском районе города, реализовывал объекты долевого строительства с 2014 по 2021 года. Однако обязательства по договорам не исполнил, денежные средства использовал в своих личных целях, – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Также директор строительной фирмы не предоставил организации квартиры в счет оплаты выполненных строительно-монтажных работ.
Пострадали от действий мошенника 175 человек и организаций. А ущерб превысил 450 млн рублей.
Дело руководителя по существу рассмотрит Заельцовский районный суд.
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