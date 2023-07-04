«Скорее уводила детей»: под Новосибирском лось истоптал огороды и сломал заборы горожан

Сохатый сломал забор горожанам. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители города Болотного Новосибирской области испугались лося — зверь пробежался по огородам частного сектора и сломал местным забор. О встрече КП-Новосибирск рассказала жительница частного сектора Виктория.

— Он бегал по всем огородам и в конце уже прибежал к нам. Сломал забор и убежал через участок рядом. Снимать было некогда — скорее детей в дом уводила. Хорошо, я заметила его и ушла, так бы снес меня, — говорит она.

Виктория поделилась фотографией сломанного деревянного забора.

В Минприроды появление лося не комментировали. Неясно, как получилась такая встреча и где животное сейчас.

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