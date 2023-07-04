Новосибирцам рассказали о редких и опасных видах рака

Новосибирцам рассказали о редких видах рака. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирцам рассказали о самых редких и опасных видах онкологических заболеваний. О раке сетчатки и саркоме сайту NEWS.ru рассказал старший научный сотрудник онкологического центра имени Блохина Игорь Самойленко. По словам специалиста, качество лечения таких болезней зависит от оперативности обнаружения опухоли.

— Раком сетчатки болеют около 1 тысячи человек в год. Саркомой — раком мягких тканей — примерно столько же. На ранних стадиях есть шанс удалить злокачественное образование. Есть специальная лучевая терапия, которая полностью уничтожает опухоль, оставляя глаз невредимым, — объяснил врач.

Иногда хирурги прибегают к не менее интересным способам лечения: например, оперируют пациентов при помощи киберножа и гамма-ножа.

Отдельно специалист отметил не менее опасные виды онкологии: рак анального канала и надпочечников.

К неочевидным симптомам рака эксперты относят слабость и усталость, необъяснимый кожный зуд с развитием дерматита и головокружение.

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