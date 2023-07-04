В Новосибирске опубликовали дизайн-проект парка «Чербузы» в микрорайоне «Щ»

Парк будет располагаться в Советском районе. Фото: "Зеленый Новосибирск"/vk.com/greennsk54

В Новосибирске опубликовали дизайн-проект парка «Чербузы», который должен будет располагаться в Советском районе на территории от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе в микрорайоне «Щ». Планируется, что его размер будет достигать 13 гектаров.

— Парк захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы, — сообщает портал «Зеленый Новосибирск». — Территория транзитно проходит через жилые кварталы и пересекает дороги по улице Героев Труда, Российская и Кутателадзе.

Обсуждение проекта с местными жителями состоялось 1 июля. В целом новосибирцы концепцию парка одобрили, но были и некоторые замечания. Так, люди отметили, что было бы неплохо увеличить количество и плотность зеленых насаждений, чтобы сформировать санитарно-защитную зону, которая будет отделять парк от участка СО РАН с производствами. А еще — огородить детские площадки, добавить качели для детей и взрослых, а также организовать раздельный сбор мусора и очистить ручей от заиливания.

Еще новосибирцы попросили установить такие опоры освещения, которые не будут засвечивать в окна жилых домов, а также уменьшить количество кафе в проекте.

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