Строительство двух новых поликлиник в Новосибирске вышло на финишную прямую

Поликлиники начнут прием пациентов уже нынешней осенью. Фото: Группа "ВИС".

Строительство двух из семи городских поликлиник в Новосибирске вышло на финишную прямую. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

- Поликлиника №2 и 7 находятся в Октябрьском районе. Сейчас сюда поставляют оборудование, в помещениях устанавливают мебель, - сообщили в пресс-службе компании. - Масштабный проект государственно-частного партнерства (ГЧП) поможет решению задач в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и обеспечит современные стандарты оказания первичной медицинской помощи для более чем 320 тысяч новосибирцев. Обе поликлиники планируют сдать в эксплуатацию в августе-сентябре, а 27-ю до конца года.

Кстати, формат ГПЧ оказался выгоднее госконтракта с точки зрения экономии бюджетных средств. Благодаря ему в регионе построят сразу семь поликлиник. По своему оснащению они будут как современные диагностические медцентры.

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