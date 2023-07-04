В Новосибирской области смертность превысила рождаемость почти на 40%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость почти на 40%. Об этом говорит статистика, опубликованная органами ЗАГС за первую половину 2023 года.

Так, согласно приведенным данным, только в июне в Новосибирской области скончались 3103 человека, а родилось 2251. В мае число умерших составило 3144, а новорожденных — 2112, в апреле скончалось 2673 человека, а родилось 2097, в марте показатели смертности составили 2896 человека, а рождаемости 2361. Зимой данные тоже разнились: в феврале в регионе скончался 2571 человек, а родилось 1909, в январе скончались 3322 человека, а родилось 2067.

Так, выходит, что за первые 6 месяцев 2023 года в Новосибирской области родилось 12797 человек, а скончалось 17709. То есть — на 38% больше. Если сравнить эти данные с данными за прошлый год, то за первое полугодие 2022 года не стало 20448 сибиряков, а родилось 13 306.

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