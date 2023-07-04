В детский лагерь в Новосибирске вызвали скорую: рассказываем, что там произошло

В детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика» вызвали медиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика», расположенный в Заельцовском районе Новосибирска, вызвали медиков. Как сообщили КП-Новосибирск в Минздраве, у одного из детей появились симптомы ОРВИ.

− Скорую вызывали из-за появления у ребенка симптомов ОРВИ. При жалобах на самочувствие, в соответствии с порядком действий, сотрудники лагеря вызывают врача, − объяснили КП-Новосибирск в Минздраве.

Однако, по словам родителей отдыхающих там детей, все гораздо серьезнее. Говорят, что заболел не один ребенок.

− Дети разболелись, местных отпустили домой, остальных держат там. Они уже неделю примерно болеют, − рассказала КП-Новосибирск на условиях анонимности мама одной из девочек.

КП-Новосибирск попыталась связаться с представителями Центра детского, семейного отдыха и оздоровления «Все каникулы», в состав которого входит «Зеленая Республика». Однако там от комментариев отказались.

Также КП-Новосибирск позвонила начальнику филиала ДОЛ «Зеленая республика».

− Я сам всей информацией не владею. Поэтому вам лучше позвонить в офис Центра, − сказал Александр Румянкин.

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